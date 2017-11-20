بالصور.. ظهور باجاني هوايرا بالأبيض والأحمر وألياف الكربون لعشاق الإثارة

لندن(صدى):

اذا كنت من الراغبين في الحصول على سيارة مستعملة باجاني هوايرا فالولايات المتحدة هى المكان المناسب لذلك, فهي تعتبر أكبر سوق لسيارات باجاني في العالم وتتواجد بها عشرات من موديلات هذه العلامة في شوارعها. وقد ظهرت تقارير سابقة عن نسخ باجاني هوايرا مختلفة معروضة للبيع في الشهور الأخيرة وهذه النسخة التي نراها هنا للبيع من باجاني نيوبورت بيتش تعتبر واحدة من أكثر هذه السيارات التي رأيناها جاذبية.

وبالنسبة لتصميم السيارة الايطالية الخارجي فهو يمزج بين اللون الأبيض وألياف الكربون اللمعة مع لمسات حمراء لامعة مما يجعلها تبدو مثل سيارة متحولة, وكما في باقي نسخ هوايرا فالتصميم الخارجي يناسب المقصورة الداخلية التي تتميز بمزيج من الجلود الحمراء اللون وألياف الكربون والألومنيوم.

وتعتبر عملية حجز سيارة هوايرا من الشركة الأم عملية طويلة الأمد وربما تستغرق أكثر من عامين حتى وصول السيارة للمشترين, وهذه السيارة التي نراها هنا قطعت مسافة 639 كم فقط ويمكن لأحد الأثرياء جمع هذه السيارة مع مجموعاتهم من السيارات.