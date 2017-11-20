ناسا تطلق قمرا صناعيا للتوقع الدقيق للأعاصير

واشنطن(صدى):

أطلقت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ” ناسا ” ، قمراً صناعياً، السبت الماضي، يحمل اسم جوينت بولار ساتلايت سيستم 1 ” جي بي أس أس ” ، للتوقع الدقيق للمناخ والأعاصير والأوضاع البيئية.

يأتي إطلاق القمر ضمن مشروع مشترك لـ ” ناسا ” مع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ” نوا ” ، وانطلق على متن صاروخ ” دلتا 2 ” تابع لشركة ” يونايتد لانش الاينس ” من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

وبحسب ” ناسا ” سيسمح القمر بزيادة الفترة التي يمكن الحصول على توقعات موثوقة عن الطقس خلالها من 3 إلى 7 أيام، ويمثل تقدماً تقنياً وعلمياً مهماً.