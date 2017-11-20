4 حيل ذكية تدفع شريكك الى تحقيق ما ترغبين به على الفور

أماني الغامدي(صدى):

ولعل من المعروف أن أكثر المشاكل التي يعاني منها المتزوّجون هي تحقيق الطلبات والوقوف عند رضا الطرف الآخر، فأكثر ما تتمناه المرأة هو الحصول على رغباتها ومتطلباتها من شريكها من دون الحاجة الى مجهود أو التطرق الى سوء تفاهم كلامي.

ما هي الحيل الذكية التي تجعل زوجك يحقق لك ما ترغبين على الفور؟

طريقة الطلب

اسألي زوجك عن طلبك بطريقة هادئة وكوني متفهمة لأوضاعه وظروفه، لكن احرصي على التعبير بطريقة كافية عن أهمية هذا الامر بالنسبة لك وقيمته بنظرك.

التوقيت

اختاري التوقيت المناسب لتطرحي عرضك، فانتظري لحظة هدوئه وعدم انشغاله بالاعمال والمسؤوليات واعرضي طلبك بطريقة واضحة وهادفة أيضاً.

التقدير

لا تترددي عن اظهار تقديرك وشكرك لزوجك مهما كانت ردة فعله، فهذا ما سيدفعه لاعادة التفكير بالامر في حال رفضه بدايةّ.

التدوين

لا مانع من تدوين طلبك على قطعة من الورق وتذكير زوجك بالفكرة بين الحين والآخر.