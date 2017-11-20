الشرطة تضبط 4 مواطنين متهمين بالسرقة في حفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن رجال الشرطة في محافظة حفر الباطن، من ضبط على أربعة أشخاص اثر تلقي عدد من البلاغات مؤخرا عن تعرض عمالة للسلب بأوقات متفرقة بالمحافظة .

تبين أن المتهمين الأربعة شبان في العقد الثاني من العمر جميعهم مواطنين تم القبض عليهم، ومتورطين بارتكاب ست حوادث سلب متفرقة.

وتم إيقاف المتهمين بدار الملاحظة الاجتماعية استكمالا لإجراءات جمع الاستدلال اللازمة للحوادث المتورطين بارتكابها ومناقشتهم عن الحوادث المماثلة تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالمحافظة .