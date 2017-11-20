الدمام : 76 وظيفة صحية شاغرة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل

حسين العلي(صدى):

أعلنت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح (76) وظيفة صحية شاغره للمواطنين للسعوديين والسعوديات فقط من الرجال والسيدات .

وذكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي للجامعة المهندس طفيل اليوسف ان الجامعة ترغب في شغل هذه الوظائف المعلنة عن طريق المسابقة الوظيفية العامة وممن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها ، حيث سيكون التقديم لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاحد 15/03/1439هـ هـ عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني مؤكدا على أهمية ارفاق كافة المؤهلات والخبرات العلمية للمتقدمين على موقع الجامعة الالكتروني www.iau.edu.sa .

وللاطلاع على الوظائف يرجى زيارة موقع الجامعة متمنيا التوفيق للجميع.