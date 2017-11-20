زراعة تبوك تنفذ ورشة عمل ” الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية “

محمود البلوي(صدى):

نفذت الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الثروة الحيوانية أمس، ورشة عمل تعريفية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحوية، استهدفت مربي الماشية وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الإدارة بتبوك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم أن ورشة العمل شاركت فيها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك، وتضمنت الورشة إقامة محاضرة تثقيفية لمربي الماشية سلطت الضوء من خلالها على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وظاهرة المقاومة الميكروبية لها.