أمطار على مراكز محافظة ضباء والوجه

محمود البلوي(صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار على مراكز محافظة ضباء شملت مركز الصورة سال على إثرها وادي المرير ومركز صر سال على إثرها وادي صر ووادي المالحة وميسرة، وأمطار متوسطة على مركز الخريطة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى غزيرة على محافظة الوجه وضواحيها شملت مركز النابع سالت على إثرها وادي ركك وعطن وعفير، وشملت الأمطار مركز الرس شمال المحافظة ومركز الكر شرق المحافظة ومركز المارة ومركز السديد وتوابعه.

وهطلت أمطار خفيفة على مركز الظلفه وضواحيه شملت الظلفه والخلاص والرميله والرصيف والضلفه القديمه، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز شقري شملت روافه والبتراء وراس الخنبره والرتامه والعلو وراس الخريطة، أرتوت على أثرها الأرض.