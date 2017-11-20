بالفيديو.. إنطلاق أستون مارتن فانتاج 2018 بقوة أكبر من 500 حصان

متابعات(صدى):

نحن على بعد أيام فقط من إطلاق أستون مارتن فانتاج الجديدة, وأحدث فيديو ترويجي ظهر للسيارة يكشف عن المواصفات المعروفة الأولى للسيارة الرياضية البريطانية الجديدة. ويظهر أحدث فيديو لشركة أستون مارتن سائق ريد بول F1 , ماكس فيرستابين، مع نموذج أستون مارتن مموه لسيارة فانتاج الجديدة سيتم تشغيله على الحلبة ، كما أن رئيس قسم هندسة الجوانب الديناميكية مات بيكر أن المحرك ينتج أكثر من 500 حصان و 685 نيوتن متر من عزم الدوران تخرج من محرك V8 سعة 4 لتر مستعار من AMG بشاحنين توربينيين.

وبالمقارنة، ينتج محرك V8 نفسه قوة 503 حصان و 695 نيوتن متر من عزم دوران في موديل DB11. وواصل بيكر القول بأن الوزن للسيارة الجديدة هو 1.530 كيلوجرام ، مما يجعلها أخف قليلا من النموذج السابق وتأتي بما يقرب من 200 كيلوجرام أخف من DB11 مع محرك V12.

كما تتميز سيارة فانتاج الجديدة كليا بقاعدة عجلات 100 ملم أقصر من DB11 من أجل تقديم تجربة قيادة أكثر متعة، مع إشادة فيرستابن بطبيعتها المثيرة على الحلبة. وستقوم أستون مارتن بكشف الغطاء عن السيارة الجديدة في 21 نوفمبر.