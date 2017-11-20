سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

عبد العزيز القثامي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 67.93 نقطة ليقفل عند مستوى 6804.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مكة, والمستشفى السعودي الألماني, وسدافكو, وهرفي للأغذية, والأندلس الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, والمتحدة للتأمين, وبوبا العربية, وأمانة للتأمين, والأبحاث والتسويق, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.63% و 5.97% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية, والطيار، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وسابك, ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 9.66 نقطة ليقفل عند مستوى 2972.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 ألف سهم تقاسمتها 388 صفقة.