جامعة الإمام عبدالرحمن تطرح 76 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، 76 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة ترغب في شغل هذه الوظائف المعلنة عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأشار إلى أن التقديم على هذه الوظائف سيكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1439هـ لمدة أسبوع وذلك عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa , مهيباً بمن لديه الرغبة في التقديم إرفاق كافة المؤهلات والخبرات العلمية للمتقدمين على موقع الجامعة الإلكتروني.