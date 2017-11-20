استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي للكرة بعد فشل الصعود لمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

استقال كارلو تافيكيو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من منصبه اليوم الإثنين، على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر الاتحاد.

وذكر موقع ” فوتبول إيطاليا ” ، أن كارلو تافيكيو صاحب الـ74 عامًا أعلن رحيله عن منصبه بسبب الضغوط التي تعرض لها طوال الأسبوع الماضي بعد فشل منتخب إيطاليا في الصعود لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما خسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام السويد بهدف دون مقابل في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.