” رانييري ” يتمنى قيادة منتخب إيطاليا: سأركز على الشباب

نواف السالم(صدى):

ترددت أنباء عن تولي المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، الإيطالي كلاوديو رانييري، منتخب إيطاليا خلفا لجيان بييرو فينتورا، الذي أقيل من منصبه عقب فشله في قيادة ” الآزوري ” إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعليقا على ذلك قال رانييري، ” لدي شعور جميل بربط اسمي بتدريب منتخب إيطاليا، وهذا أكبر فخر يمكن أن أحصل عليه، لكن في حال رغبة الاتحاد الإيطالي التعاقد معي فعليهم الحديث مع إدارة نانت “.

وأوضح رانييري: ” سأركز على الشباب، لأبني جيلا جديدا قادرا على أخذ إيطاليا إلى المكان الذي تستحقه “.