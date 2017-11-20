5 مؤشرات تؤكد عدم ثقتك بشريكك

متابعات(صدى):

هل ينتابك ذلك الشعور المزعج بأن شيئاً ما في علاقتك ليس على ما يرام؟ قد لا تعرفين من أين يأتي هذا الشعور، ولكن لعل في أعماقك لا تثقين بشريكك. ولكن بدل أن تحاولي تجاهل أو إنكار هذه المخاوف، يجب أن تحاولي الوصول إلى جذور المشكلة وحلها.

الأسباب التي قد تصعّب علينا الثقة بالشريك كثيرة. في بعض الأحيان، تكون المشكلة متجذرة فينا وناتجة عن علاقات وتجارب أخرى، وفي أحيان أخرى، قد تكون نابعة من الشريك، سواء كانت حادثة خيانة أو أي سلوك مقلق. ولكن كيف تتأكدين أن هذا الشعور هو بسبب ضعف ثقتك بالشريك؟ إليك المؤشرات التالية:

تشعرين أنك عالقة في تفاصيل من ماضيه

يبدو لك أن علاقتك تسير بنحو جميل وأنك تشعرين بالسعادة، ولكنك في الوقت نفسه، لا تستطيعين التوقف عن التفكير في بعض التفاصيل المرتبطة بماضي شريكك. هل تجدين أنك تمعنين النظر في مواقف معينة وتسألين أسئلة لا تنتهي تربكك وتؤرق توازنك؟ هذا يعني أن بعض الأمور لم تنته بالنسبة إليك على الأقل. في هذه الحالة، أفضل ما يمكن فعله هو الحديث مع شريكك وإعطاؤه الفرصة ليشرح لك.

تمتنعين عن أداء بعض الأمور أمامه

تعاني بعض النساء من صعوبة إنجاز بعض الأمور أمام الزوج، لأنها ببساطة لا تريد التعرّض لانتقاداته، خاصة إن كان الشريك يتعمّد الانتقاد ودائماً. إن كنت من هؤلاء النساء، فيجب أن تتمكني من تحديد ما إن كان تفاديك لإنجاز أمورك أمام زوجك ناتج عن الخجل منه أو لأنك تشعرين بالضعف أمام كلامه اللاذع.

تتحملين كل المسؤوليات وحدك

في هذه الحياة المليئة بالانشغالات والمسؤوليات، من الجميل جداً أن يكون لك شريك يأخذ عنك بعض الحمل. ولكن إن وجدت أنك تشعرين بالتردد في إسناد بعض هذه المسؤوليات إلى زوج، فهذا يعني أنك لا تثقين به لإتمام هذه المهمة. ولكن قبل الحكم عليه، يجب أن تراجعي نفسك وتحددي ما إن كنت أنت من الاشخاص الذين لا يثقون، أم أن شريكك هو فعلاً الذي لا يمكن أن يتحمّل مسؤولية أي شيء.

تراقبين نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي

لا بأس بأن تشاركي بعض الأمور مع زوجك على التواصل الاجتماعي، كثير من الأزواج يفعلون ذلك. ولكن مراقبة نشاط زوجك على وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر آخر، ويعني أن شكوكاً تساورك حيال زوجك وأن السبب هو أنك لا تثقين به. إن كنت تشعرين أن صديقة معيّنة هي التي تثير حنقك على هذه المواقع، فتحدثي مع زوجك بصراحة عن الأمر واسأليه.

تراقبين هاتفه أيضاً

مراقبة حسابات زوجك على وسائل التواصل الاجتماعي لا شيء يذكر أمام هاتفه الخاص. فإن كنتِ تفتشين كثيراً في هاتف زوجك، وتدققين في رسائله، فهذا يعني أنك لا تثقين به. كوني واضحة معه وامنحيه الفرصة ليشرح لك.