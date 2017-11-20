انطلاق مهرجان اليوم العالمي للطفل بمركز الملك فهد الثقافي

تركية البدر(صدى):

انطلقت مساء أمس الأحد الأحد فعاليات مهرجان الْيَوْمَ العالمي للطفل التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام بمركز الملك فهد الثقافي، وذلك بحضور المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالرحمن العاصم، الذي قام بجولة على فعاليات المهرجان والتعرف على ما تقدمه الأركان المشاركة وتوزيع الدروع على المسئولين فيها.

وشهد المهرجان حضورا كبيرا من الأطفال وأسرهم للاستفادة مما تقدمه الفعاليات المصاحبة.

وقد تنوعت الفعاليات ما بين برامج ترفيهية وبرامج موجهة تضمنت عروضا فلكلورية، وعروضا مسرحية ومشاركة فرق استعراضية للأطفال ومرسم حر إضافة للورش والدورات التدريبية والتي احتوت على ورشة عمل ” مستقبلي بألواني ” والتي توضح أن الرسم هو لغة الأطفال التي يعبرون من خلالها عن أحاسيسهم وأفكارهم وورشة عمل ” المسعف الماهر ” التي تعرف الأطفال بالتصرف في الحالات الطارئة، وورشة ” كيف أفكر في 2030″ التي تعزز ثقة الطفل بنفسه وتعريفه كيفية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وورشة ” الإعلامي عالمي ” وتهدف لغرس مبادئ التربية الإعلامية عند الأطفال، وورشة “الرسم إبداع” وتعتمد على غرس حب العائلة والتعبير عنه، وورشة ” الاتيكيت وموهبتي الفنية ” لتعريف الأطفال بكيفية توظيف قواعد الاتيكيت مع مواهبهم، إضافة لركن يستقبل مشاركات الأطفال المتنوعة.

وشهد المهرجان مشاركة متنوعة من سفارات عدة دول شقيقة وصديقة، حيث عرفت سفارة السودان الأطفال بالتراث السوداني وبحقوق الطفل من خلال عرضهم لدمى تحمل كل دمية منهم عبارة عن أهم هذه الحقوق، إضافة إلى مشاركة سفارة اليابان وباكستان والهند والفلبين، كما شارك المكتب الثقافي المصري والأسر النوبية بالرياض بعرض لأهم ما تشتهر به الحضارة المصرية والنوبية، وأيضا المجلس الثقافي البريطاني.

وشهدت الفترة الصباحية مشاركة طلاب المدارس الابتدائية في الفعاليات المقدمة لهم والتي تضمنت تقديم عروض فلكلورية والمشاركة في المسابقة المسرحية ومسابقة الإلقاء.

وسيختتم المهرجان مساء اليوم الثلاثاء فعالياته بحفل كبير يقدم من خلاله أوبريت ” زوار من الفضاء ” من تأليف سعد الثنيان وإخراج فهد الحوشاني.

وسيتم الاحتفاء بأبناء وأسر شهداء الواجب وأبطال الحد الجنوبي، إضافة للاحتفاء بالطفلة شذى الطويرقي صاحبة المركز الرابع في تحدي القراءة العربي الذي أقيم في دبي.