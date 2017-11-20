إبادة مسلمي الروهينجا تسقط من أجندة بابا الفاتيكان في ميانمار

نايبيداو(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن بابا الفاتيكان فرانسيس، لن يبحث خلال زيارته المرتقبة إلى ميانمار قضية الإبادة الجماعية التي يمارسها الجيش والميليشيات الطائفية البوذية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت صحيفة ” ميانمار تايمز ” أمس الأحد، نقلًا عن ناينج، “شرحنا للبابا القضية وبات يدركها تمامًا ويعرف جوانبها؛ لكنه لن يثيرها خلال زيارته ” ، دون إبداء أسباب منطقية.

جدير بالذكر أنه تم تدشين علاقات دبلوماسية رسمية بين ميانمار والفاتيكان في مايو الماضي.

ويرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس الماضي، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينجا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا ” مهاجرين غير شرعيين ” من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم ” الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم “.