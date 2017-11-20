بالصور.. سطام الشيحة يكرم موظفي مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

كرم مساعد المدير العام للشؤون العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام الشيحة صباح اليوم الاثنين موظفي مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض المشاركين في اللجان العاملة في تنفيذ مشاريع أداء داخل المجمع والبالغ عددها 9 مشاريع ضمن برنامج أداء وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور مدير شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وعدد من المسئولين من داخل وخارج المجمع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجمع الأمل بالرياض في القاعة الكبرى بمناسبة يوم الجودة العالمي تحت شعار ” القيادة كل يوم ” ، والذي أكد خلالها الدكتور سطام الشيحة أن المجمع يعتبر بيئة صانعة للمواهب في كل المجالات، وأشار إلا أن ذلك أثبته مستوى المشاريع المقدمة وعددها، حيث تعتبر من أبرز مشاريع الصحة على مستوى منطقة الرياض، ومؤكدا أنها مفخرة للمنطقة ولوزارة الصحة، معربا عن سعادته بمشاركة المجمع هذه الفعالية وهذا التكريم.

من جهته أكد الدكتور القحطاني أن المجمع يسعى دوما لتطوير الأداء وتحسين جودة خدماته التي يقدمها والتي تتميز بطبيعة مختلفة عن غيرها بسبب أن الفئة التي يخدمها غير مستبصرة بطبيعة مشكلتها وبما يدور حولها فتحتاج لاهتمام أكثر وعمل دءوب لتحصل على الرعاية التي تستحقها، مشددا على أن تحقيق المجمع لنسبة 77% في تقييم معايير سلامة المرضى (ESR) لسباهي ما هو إلا دليل على هذه الجهود، وأن عدم حصوله على النسبة كاملة يعود لظروف خارج صلاحيات المجمع، أو عدم مطابقتها على المستشفيات النفسية.

وتم خلال الحفل تقديم عروضا عن جهود إدارة الجودة في المجمع قدمها مدير الإدارة تركي السريعـ كما تم عرض أحد أبرز مشاريع المجمع وهو مشروع مرصد الأمل الالكتروني لمراقبة الأداء ((Dashbord الذي يقدمه مدير الصحة الالكترونية المهندس هشام الدريس.

وبعد الحفل الخطابي افتتح الدكتور سطام الشيحة المعرض المصاحب وتجول على الأركان المشاركة، بعد ذلك انتقل إلى قاعة الطبري بمبنى التدريب والأبحاث والتعليم المستمر، حيث عرضت عليه مشاريع التحسين التي نفذها المجمع ودور كل مشروع منها، والأهداف التي سيحققها.

كما انطلق البرنامج العلمي المصاحب للفعالية والذي قدمه نخبة من المختصين من داخل وخارج وزارة الصحة، حيث قدمت الدكتورة آمنة الدخيل محاضرة بعنوان ” أثر القيادة في إدارة الجودة الشاملة ” ، وقدم الأستاذ محمد الحجي محاضرة بعنوان ” دور الكادر الصحي في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ” ، كما قدم الدكتور عبداللطيف العقيفي محاضرة بعنوان دور الخدمات الطبية المساعدة والطاقم الإداري في تطبيق الجودة والاعتماد، وأخير الدكتور أحمد اليامي قدم محاضرة بعنوان ” تحقيق الجودة من خلال طاقم التمريض ” ، ويعد البرنامج معتمدا من هيئة التخصصات الصحية بواقع 6 ساعات تعليم مستمر.

