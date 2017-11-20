صورة تشويقية لـ ” مرسيدس CLS ” موديل 2019 قبل ظهروها في لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

قامت مرسيدس بنز بالكشف عن صورة تشويقية لموديل CLS 2019 المرتقب الجديد كلياً والذي سيظهر بصورة رسمية في معرض لوس أنجلوس في 27 نوفمبر 2017. واستخدمت مرسيدس شعار الأصلية المميزة لوصف السيارة وهو الوصف الذي يشير الى حقيقة أن الجيل الأول من السيارة هو من شكل فئة السيارات الصالون بأربعة ابواب.

وتظهر الصورة المصابيح الأمامية LED للسيارة مع شبكة تهوية باطار واحد وواجهة أمامية منخفضة, وكانت صور تجسسية سابقة قد كشفت عن الجيل الثالث من السيارة الصالون بتمويه محدود والسيارة يتوقع أن تحمل جسم أنيق عن الجيل الحالي مع خطوط مرنة منحنية بدلاً من الحادة السابقة في التصميم مع لوحة قيادة بعدادات مميزة ونظام ترفيهي خاص ونظام تحكم بالمناخ ووحدة تعمل باللمس للتحكم بالسيارة.

كما تأتي بفتحات تهوية دائرية باتت قياسية في كل موديلات مرسيدس وستعتمد السيارة الجديدة علي قاعدة بناء E-Class ولكنها ستكون أطول وأعرض وأقرب للأرض من E-Class . ويتوقع تقديم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 295 حصان ومحرك سداسي الاسطوانات بقوة 362 حصان ومحركين ديزل بقوة 241 و281 حصان مع نسخة بقوة 335 حصان.