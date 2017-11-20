بالفيديو.. اكتشاف عجيب في صحراء المملكة يذهل عالم أسترالي

نايف السالم(صدى):

عبر عالم الآثار الأسترالي ديفيد كينيدي، عن ذهوله وإعجابه بما شاهده في صحراء المملكة، حيث اكتشف أكثر من 400 بنية أثرية حجرية من صنع الإنسان تعود لآلاف السنوات الماضية، وذلك من خلال برنامج ” جوجل إيرث “.

الهياكل تركتها قبائل البدو الرحل، وتحمل الكثير من الأسرار وأنها ليست مجرد أكوام من الحجارة المتراصة.

وأقر ديفيد كينيدي، وهو عالم آثار في جامعة أستراليا الغربية يدير فرقا من الباحثين رصدت آلاف المواقع الأثرية في الشرق الأوسط، بأنه يتعذر عليه تفسير معنى هذه التشكلات الحجرية التي يرجح أن يعود أقدمها إلى 9 آلاف سنة.

وقال “لا يمكن رؤيتها بوضوح من مستوى الأرض، لكن إذا ارتفعنا عشرات الأمتار أو أعلى بعد بواسطة قمر اصطناعي، تبرز بكل روعتها “.

وبالرغم من الخبرة الطويلة لهذا الباحث في المنطقة التي تمتد على 40 عاما، كشف هذا الأخير أنه ذُهل عندما رأى للمرة الأولى صورا التقطتها أقمار اصطناعية لهذه التشكلات في حقول الحمم المحيطة ببركان سابق.

وأوضح ” سميتها ” بوابات ” لأنه عندما ننظر إليها من فوق تبدو مثل سياج مسطح مع عمودين مستقيمين من كل جانب مربوطين بخط طويل أو خطوط عدة “.

وتابع قائلا ” لا يبدو أنها منشآت كان الناس يعيشون فيها أو كمائن نصبت للحيوانات أو مقابر لدفن الجثامين. ولا يزال الغرض منها غامضا “.