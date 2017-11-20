نائب الرئيس اليمني: إيران وراء إطلاق الصواريخ على الرياض ومكة

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن إيران تقف وراء إطلاق الصواريخ على الرياض ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن الشرعية ستستعيد كل المناطق الخاضعة للإنقلابيين بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال الأحمر إن ” جماعة الحوثي تمثل مخالب إيران في اليمن والجزيرة العربية والمنطقة ” ، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يمكن أن يستهدفوا مكة المكرمة أو الرياض ” حاضنة الأمة “.

كما شدد على أن كل مناطق طوق صنعاء لم تكن أرضية للحوثي ولن تكون كذلك، لافتاً إلى مشاركة أبناء قبائل طوق العاصمة بفاعلية في ” معركة التحرير ” .