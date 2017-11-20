” هدف ” : ” وصول ” و ” قرّة ” يهدفان لدعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص

حسين العلي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل؛ أن برنامجي دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ودعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” يهدفان إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل بما يضمن رفع مساهمتهن في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبا الخيل أن برنامج ” وصول ” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات تكلفة التنقل من وإلى مكان العمل من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذو جودة وسلامة عالية، مشيرًا إلى أن هدف” سيتحمل 80 % من تكلفة كل رحلة بحد أعلى 800 ريال في الشهر، لافتًا إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، إذ أن الدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

وفيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للمستفيدات من برنامج ” قرّة ” ؛ بيّن المتحدث الرسمي أن ” هدف ” سيتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

