القضاء على بطالة النساء ضمن رؤية المملكة و70 ألف وظيفة بحلول 2030

عادل الحربي(صدى):

حسمت هيئة توليد الوظائف أمرها في الطريق الي القضاء على بطالة النساء ضمن ” رؤية 2030 ” ، موفرة 70 ألف وظيفة للنساء في أربعة تخصصات من أصل 18 تخصص، مما يؤدي إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 30 في المائة.

وتشمل الوظائف كالاتي الصيدليات بوجود نحو 20 ألف وظيفة، وتطوير البرمجيات بتوفير 29 ألف وظيفة، والمحاسبة والتدقيق بنحو 11 ألف وظيفة، وأيضا عشرة ألاف وظيفة أخرى في مجال التسويق والدعاية والإعلان بنهاية 2030.

وأشار عمر البطاطي أمس خلال افتتاح منتدى الموارد البشرية أن هناك العديد من التحديات الموجهة لهم، أبرزها بعض السياسات التي تعوق التنمية، وارتفاع تكلفة سوق العمل، ومحدودية التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تباين متطلبات الوظائف، والمفاهيم الثقافية وتأثيرها الكبير، مؤكدا أن رؤية الهيئة تهدف إلى استدامة توليد الوظائف عبر الدراسات المتخصصة، والتنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية والخاصة باعتبارهم شركاء.