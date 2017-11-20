بالفيديو.. جراحة ناجحة لتكميم معدة طفلة تعاني من السمنة

طلال الغامدي(صدى):

أجرى الدكتور حامد الودعاني استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة، جراحة نجاحة لتكميم معدة طفلة عمرها 5 سنوات كانت تعاني السمنة المفرطة، والتي على أثرها خسرت الطفلة 20 كيلو جراما من وزنها خلال الشهر الأول بعد إجراء العملية.

وخضعت الطفلة التي كانت مصابة بمرض متلازما ” برادر – ويلي “؛ المتعلق بمشكلة الشعور المزمن بالجوع لعلاج تحفظي لمدة عامين دون جدوى حتى بلغ وزنها نحو خمسة وثمانين كيلو، ما تسبب في عدم قدرتها على السير وحدوث اختناقات ليلية لها.

وقال الودعاني، إنه بعد إجراء العملية لوحظ تغير واضح في السلوك الغذائي والسلوك العام، وتحسنت مشاكل التنفس.