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أول تصريح للفنان المصري سمير غانم بعد عرضه ” سيبوني أغني ” بالمملكة

أول تصريح للفنان المصري سمير غانم بعد عرضه ” سيبوني أغني ” بالمملكة
أماني الغامدي(صدى):

اعرب الفنان سمير غانم وزكريا صالح عن سعادته بوجوده في المملكة، لمشاركته في عرض مسرحية ” سيبوني أغني “.

وقال الفنان أنه سعيد في بلده الثاني وبوقوفى امام جمهوري في المملكة بلدي الثاني، مؤكداً أن الجمهور السعودي عظيم ولن تكون هذه اخر مشاركاتى فى السعودية .

واقام العرض الثاني لمسرحية سيبونى اغنى في دبي بعد عرضها فى الرياض واستمر العرض اربعة ايام وشارك فى العرض المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم .

وقد نال العرض اعجاب شديد من قبل النقاد الفنيين والحضور، وكذلك اشاد بالعرض جميع الفئات من عائلات وشباب ،وقد التزم ابطال العرض باطار المسرحية الكوميديى ولم يخرجوا عن السياق .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 2 ساعتين

كان زمان ياسمير غانم …….

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