بالأرقام.. ترتيب الأندية الأكثر تفريطا في النقاط بالدرجة الأولى

ماجد محمد(صدى):

لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائج مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، في موسمه الحالي، حيث يشهد تنافسا كبيرا، وعه يصعب التكهن بالفرق المرشحة للصعود أو الهبوط، رغم مرور 10 جولات على انطلاقة الدوري.

ولم تنفرد فرقة بالصدارة بفارق مريح بعد سلسة من نزيف النقاط، حيث لا يفصل بين متصدر ومتذيل الترتيب سوى 11 نقطة، ومتصدر ووسط الترتيب سوى 5 نقاط، ووسط ومتذيل الترتيب سوى 6 نقاط، وهو ما ينبئ بموسم قد يكون الأسخن والأقوى والأكثر إثارة خلال السنوات الأخيرة.

وجاء ترتيب الأندية بحسب الأكثر تفريطًا بالنقاط من خلال النسب المئوية كالتالي:

1/ ضمك وجدة خسرا 23 نقطة من أصل 30 بمعدل 77‎%‎

2/ الكوكب المجزل خسرا 20 نقطة من أصل 30 بمعدل 67‎%‎

3/ النهضة خسر 19 نقطة من أصل 30 بمعدل 63‎%‎

4/ النجوم خسر 16 نقطة من أصل 27 بمعدل 59‎‎%

5/ الوطني نجران خسرا 17 نقطة من أصل 30 بمعدل 57‎%

6/ القيصومة خسر 15 نقطة من أصل 27 بمعدل 56‎%‎

7/ الشعلة خسر 16 نقطة من أصل 30 بمعدل 53‎%

8/ العروبة والحزم خسرا 15 نقطة من أصل 30 بمعدل 50‎%‎

9/ الخليج وهجر خسرا 14 نقطة من أصل 30 بمعدل 47‎%‎

10/ الطائي خسر 12 نقطة

من أصل 30 بمعدل 40‎%‎

11/ الوحدة خسر 7 نقاط

من أصل 24 بمعدل 29‎%‎