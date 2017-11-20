بالصور.. بعد 62 عاما مسنان يضعان أجهزتهما المنزلية في المتحف

متابعات(صدى):

قرر زوجان أخيراً استبدل الأجهزة المنزلية الخاصة بهما، بعد 50 عاماً على الأقل، ولكن ليس لأنها توقفت عن العمل فهي لا تزال تعمل بشكل جيد.

الزوجان سيدني وراشيل سوندرز (83 و81 عاماً)، قررا فعل ذلك كرغبة فقط منهما، وشملت الأجهزة المستبدلة المرجل والسخان والبوتجاز، بما في ذلك الغسالة التي تم شراؤها سنة 1956 .

وعبرا المسنان عن رغبتهما في أن يقوم أحد بشراء هذه الأجهزة وعرضها في متحف ليتعرف من خلالها الناس كيف كانت الأجهزة تصمم بشكل أفضل في الماضي وتاريخ تلك الآلات.

وقال السيد سوندرز، من إكستر، بمقاطعة ديفو الإنجليزية: ” كانت الأشياء أفضل في تلك الأيام، والأجهزة أكثر دواماً وقوة، ولكن بالطبع الجديدة أكثر تطوراً “.

ويعتقد المحاسب المتقاعد إن العناية كانت أفضل بالمصنوعات في تلك السنين القديمة.

ويوضح أن أسعار تلك الأجهزة كانت مكلفة في زمانها وترى زهيدة بأسعار اليوم، حيث كان سعر غسالة الملابس 60 جنيها إسترلينيا، والسخان 15 جنيها إسترلينيا .

ويقول الزوجان أنهما ظلا في منزلهما لمدة ستين سنة، وما يفكران فيه الآن ليس سعر البيع، إنما حرصهما أن تذهب هذه الأجهزة لمتحف فحسب.

وبالنسبة للغسالة فقد ذكرا أنها أهدت لهما كهدية زواج منذ 62 سنة بالضبط، وقد استخدمت لآخر مرة منذ 12 عاماً، وهي لا تزال تعمل بشكل جيد ربما مع قليل من تسريب الماء.