قرقاش: خطاب حزب الله يزعزع استقرار العالم العربي

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، الاثنين، إن حزب الله يلعب يمارس دورا كبيرا، بالنيابة عن إيران، لهز استقرار المنطقة، حيث أن خطاب واعمال الحزب يعتبران مصدرا رئيسيا لزعزعت العالم العربي.

وأوضح قرقاش أن برنامج إيران الصاروخي، بطبيعته العدائية، هو بمثابة أداة تخريبية تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة، والدليل على ذلك الاستهداف المتكرر للمرافق المدنية بالمملكة.

وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات باللغة الإنجليزية، على حسابه الخاص بموقع ” تويتر ” ، أن القرار الهام الصادر عن الجامعة العربية يدين سياسات إيران التي تهدف لعدم الاستقرار الإقليمي، كما يدين برنامج إيران الصاروخي وطبيعة أنشطة حزب الله.