الاتحاد مطالب بسداد غرامة 800 مليون ريال.. تعرف على السبب

نواف السالم(صدى):

يقف حمد الصنيع، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أمام المحكمة العامة في جدة، يوم الثلاثاء الموافق الثامن من الشهر المقبل، لحضور الجلسة الـ 21، بعد أن رفعت إحدى المؤسسات دعوى قضائية ضد النادي للمطالبة بتفعيل العقد المبرم بينها وبين نادي الاتحاد، والمعطل منذ سنوات من قبل الإدارات التي كانت تدير قلعة النمور.

وطالب المؤسسة في شكواها، بالحصول على 800 مليون ريال، جراء تعطيل الاتحاد للعقد المبرم بينهما طوال السنوات الماضية، مما تسبب في أضرار بالغة لها.

وكان منصور البلوي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، قد وقَّع عقد تسويق ورعاية مع إحدى المؤسسات لمدة 10 سنوات، بواقع 10 ملايين ريال عن كل موسم، قبل أن يحدث خلاف بين الطرفين.