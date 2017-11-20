وعد تعتذر عن حفلة قطر.. وتؤكد: ” ولدت سعودية وأموت سعودية “

أماني الغامدي(صدى):

اعتذرت الفنانة السعودية وعد، صباح اليوم الاثنين، عن إحيائها حفلة خاصة في قطر، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكده أنها حفلة شخصية جاءت بعد توقفها عن العمل لفترة.

وأكدت الفنانة وعد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها حصلت على موافقة وزارة الداخلية قبل ذهابها، قائله ” ديرتي الغالية انا اخر مواطنه تعمل شيء مخالف للوطن، ولكن بعد توقف لفترة من العمل رحت بصفة شخصية لإحياء عرس بقطر بعد اتصالي بوزارة الداخلية واخبارهم التفاصيل وعاودو الاتصال وقالولي تقدري تروحي وعندي الوقت والتاريخ، انا أم ولي مسئوليات انا اعتذر على تصرفي والاهم والمهم محد يشكك بوطنيتي لاني ولدت سعودية واموت سعودية “.

كان مغردون قد هاجموا ” وعد ” بعد إعلانها عن إحيائها حفل في قطر، مؤكدين أن حب السعودية ليس بالكلام ولا بالتغريد؛ بل بسلوك وغيرة وسمع وطاعة لأولي الأمر.