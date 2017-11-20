الهند تعرض مكافأة ضخمة لمن يقتل بطلة فيلم ” بادمافاتي “
عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم ” بادمافاتي ” الذي سيعرض في صالات السينما قريبا لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم .
وأعلن سوراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا بادوكون، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي أمس الأحد .
مما دفع منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، الذى كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر.
جميل[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 13 دقيقة
لالالا تكفون الممثله هذي تعجبني هي وكترينا كيف
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههه وهنا نرى عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند أرهابى من نوع أخر من الهندوس وعرض رسميا 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم ” بادمافاتي ” الذي سيعرض في صالات السينما قريبا لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم !! التعصب والقتل غير مرتبط بملة أو ديانة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14148 ] نشر منذ 9 دقائق
يكون خير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 6 دقائق
طيب
لو حدث العكس هل نجد من يدفع