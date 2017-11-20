الهند تعرض مكافأة ضخمة لمن يقتل بطلة فيلم ” بادمافاتي “

نيودلهي(صدى):

عرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) مكافأة لكل من يقتل الممثلة الرئيسية ومخرج فيلم ” بادمافاتي ” الذي سيعرض في صالات السينما قريبا لأنه يحكي عن علاقة بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم .

وأعلن سوراج بال أمو، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هاريانا شمال الهند، عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا بادوكون، والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي أمس الأحد .

مما دفع منتجي الفيلم لتأجيل عرضه، الذى كان مقررا طرحه في دور السينما في الأول من ديسمبر.