المملكة تدعم مستشفى الثورة في تعز بمواد ومستلزمات الغسيل الكلوي

فهمي محمد(صدى):

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتأمين 4500 غسلة كلوية عاجلة ستصل للمستفيدين خلال الأسبوع القادم، وذلك استجابةً للنداء الإنساني بتوفير مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، لاستمرار مستشفى الثورة بمحافظة تعز في تقديم خدماته للمرضى.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي، أن المركز يعمل جاهدًا لتلمس احتياجات الشعب اليمني في جميع المحافظات للتخفيف من الأزمة الحالية التي يمر بها.

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة مستشفى الثورة في محافظة تعز ومدير مكتب الصحة بمحافظة إب، طالبوا بتوفير مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي لاستمرار المستشفى في تقديم خدماته للمرضى، حيث تعتبر مستشغى الثورة في تعز مرجعًا رئيسيًا لثلاث محافظات.