بالصور.. الهلال يجري أولى حصصه التدريبية في اليابان استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم أولى حصصه التدريبية في اليابان ،استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت القادم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الذهاب مرانًا استرجاعيًا في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة بعثة الفريق بطوكيو ، في حين أجرى بقية اللاعبين مرانهم الاعتيادي على الملعب الرديف باستاد ” سايتاما ” الذي تركّز على الجوانب اللياقية بالجري، وأداء تدريبات منوّعة باستخدام الكرة.