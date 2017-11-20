لندن تواجه انبعاثات الكربون باستخدام بقايا القهوة

لندن(صدى):

ذكرت بيان لشركتي رويال داتش شل وشركة التكنولوجيا النظيفة بايو بين اليوم الاثنين إن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود.

وقال البيان أن ” بيو – بين ” وشريكتها أرجنت إنرجي أنتجتا حتى الآن ما يكفي من زيت القهوة لتشغيل حافلة واحدة لمدة عام، إذا استخدم كمزيج خالص يشكل نسبة 20 في المئة مخصصة للعنصر الحيوي ويخلط مع الديزل مشكلا ما يعرف بوقود بي20.

وقالت هيئة النقل في لندن على موقعها الإلكتروني إنها تتجه لاستخدام الوقود الحيوي لكبح انبعاثات الكربون وإنها تختبر وقودا مصنوعا من زيت الطهي المأخوذ من صناعات الأغذية .

وأوضحت بيو-بين أن متوسط استهلاك المواطن في لندن من القهوة هو 2.3 كوب يوميا، مما ينتج أكثر 200 ألف طن من بقايا القهوة سنويا.

وتجمع الشركة هذه البقايا من سلاسل المقاهي الكبيرة والمصانع وتجفف وتعالج لاستخراج الزيت منها.