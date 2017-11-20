5 أضرار لارتداء حمالة الصدر فترة طويلة

متابعات(صدى):

تعتبر ” الملابس الداخلية ” للنساء جزءاً أساسياً في خزانة ملابس، وخاصة حمالة الصدر، إذ لا يمكن للمرأة الاستغناء عنها، حفاظاً على أناقتها الداخلية وثبات شكل صدرها.

لكن تجاهل بعض النساء لمسألة تكرار ارتداء نفس حمالة الصدر لفترة طويلة قد تصل لأسابيع دون غسلها، قد يسبب لهن الكثير من الأضرار، التي نعرض لكم أكثرها شيوعاً، وفقاً لموقع ” بيتر مي ” .

1- الرائحة الكريهة

فمهما كانت ملابسك الخارجية نظيفة، فإن رائحة العرق والأوساخ المتراكمة في حمالة الصدر ستتسبب في رائحة غير مستحبة، فضلاً عن أن اختلاط العرق مع الأوساخ ربما ينتج عنه الحكة، ما يضعك في موقف محرج في كثير من الأحيان.

2- الطفح الجلدي

إنّ انتشار الأوساخ المتراكمة في حمالة صدرك في جميع أنحاء جسمك، تتسبّبُ في تهيّج الجلد على نحو سيء، ما يسبب تهيج الجلد، فضلاً عن إصابته بالفطريات، فعليك أن لا ترتدي نفس الحمالة أكثر من مرتين.

3- البثور الجلدية

يسبب تواجد الأوساخ مع العرق، البثور الجلدية أيضاً، والتي ستظهر في جميع أنحاء جسمك بما في ذلك الوجه، فلا تستخفي بما يمكن أن تفعله بك حمالة صدرك اليومية إذا كانت متسخة.

4- التهاب حلمات الثدي

حلمات الثدي عادة ما تكون حساسة للغاية إزاء الإصابة بالالتهابات والبكتريا، والتي قد تتنقل إليها بشكل كبير جداً بفضل حمالة الصدر المتسخة، فإذا وجدت نفسكِ تشعرين بألم في الحلمات، ولا تستطعين لمسها، تذكري آخر مرة استبدلت فيها حمالة صدرك.

5- الحكة في الأبطين

تعتبر منطقة ما تحت الإبطين حساسة للغاية أيضاً، لذا إذا شعرت بحكة والتهاب في هذه المنطقة، فما عليك سوى الالتزام بتغيير حمالة صدرك بشكل منتظم.