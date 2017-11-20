تزويد هاتف موتورولا بطابعة صور فورية

نورة الشهري(صدى):

تعمل شركة موتورولا على توسيع باقة الملحقات الإضافية Moto Mods المخصصة لهواتفها الذكية من خلال إطلاق طابعة صور فورية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الطابعة Polaroid Insta-Share يتم تركيبها على الجانب الخلفي لهواتف موتورولا Moto Z أو Z2 أو Z2 Play أو Z2 force، مع إضافة زر تصوير للهاتف يتيح إمكانية التحكم في الكاميرا، وتوفر الطابعة الجديدة للمستخدم إمكانية طباعة الصور مباشرة بعد فترة معالجة قصيرة.

وأكدت شركة موتورولا أن الصور المطبوعة مضادة للمسح، كما أن التطبيق الخاص بالطابعة يتيح إمكانية استعمال الفلاتر والأطر ونطاقات النصوص، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية بيانات بخصوص أسعار الطابعة الجديدة أو موعد طرحها في الأسواق العالمية.