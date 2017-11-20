محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

محمد بن طحيطح (صدى):

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير, إلى ذوي الشهيد الجندي أول سيف بن محمد بن ظافر الشهراني, الذي استشهد في الحد الجنوبي، مدافعاً عن دينه ووطنه .

وقدم المحافظ واجب العزاء في منزل الشهيد بمركز تندحة، مؤكدًا أن الفقيد استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته, سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، على تعازيهم ومواساتهم لهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكدين أن الفقيد استشهد بشرف وهو يؤدي واجباً دينياً ووطنياً .