للمرة الثالثة .. حملة توعية بفوائد الزراعة العضوية

عادل الحربي(صدى):

أطلق مشروع تطوير الزراعة العضوية حملة التوعية الثالثة بفوائد الزراعة العضوية، التي تستمر حتى 23 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة الإنتاج العضوي في وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية.

أوضح أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف عبدالله بن عبدالعزيز الحصان، أن الحملة تستهدف المزارع والمستهلك معا؛ وتقوم على توعية المزارع بإيجابية التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، مع ذكر فوائد هذا التحول البيئية والاقتصادية. مشيرا إلى تواجد عدداً من الكوادر الفنية المتخصصة بالزراعة العضوية داخل بعض أسواق التموين الغذائي الكبرى بشكل يومي.

كما أشار، بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل بالتعاون مع الجمعية السعودية على إعداد خطة للعمل تهدف إلى زيادة عدد المزارعين العضويين ومساحة الزراعة العضوية محلياً خلال السنوات القادمة.

وذكر الحصان، أن الزراعة العضوية تشهد نمواً مبنياً على لغة الأرقام، حيث ارتفع عدد المزارع العضوية في المملكة من 62 مزرعة في عام 2010م، إلى 140 مزرعة عضوية في عام 2017م.