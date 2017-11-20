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فيديو| تفاصيل فضيحة اتهام الأمريكية ” شانون اليزابيث ” للفنان حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي

فيديو| تفاصيل فضيحة اتهام الأمريكية ” شانون اليزابيث ” للفنان حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي
نورة الشهري(صدى):

تصاعدت الأمور بين الممثلة الأمريكية شانون اليزابيث، الشهيرة بحصة العتيبي، والفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بعد أن اتهمته بالتحرش بها أثناء عملهما معًا فى مسلسل “ سيلفي ”.

وهددت حصة العتيبي بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد اتهامها.

وتسبب اتهام العتيبي للحبيب بالتحرش بهجوم عاصف عليها من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض استنكروا اتهاماتها للحبيب، فيما رأى البعض أنها صادقة.

وردًا على دفاع الحبيب عن الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت العتيبي، فى مقطع فيديو متداول نشرته عبر حسابها في “ سناب شات ” ، إنّه “ يكذب ” وهو الآخر تحرّش بها ولديها رسائل منه على هاتفها وأنها ستفضحه.

ونشرت شانون رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولة الإنتاج في “ سيلفي ” ، وقالت إنها تقاضت عشرة آلاف درهم، في حين أن لديهم ميزانية ضخمة وتعرف ذلك؛ لأنها سبق أن عملت في “ أم بي سي ”.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 54 دقيقة

ان كنت في امريكا
عز الله رحت فيها وطي
خاصة في عصر التصوير
وان كانت تبي ابتزاز
تستطيع ان ترفع عليها قضية
تشهير وابتزاز وقذف
وبصراحة العاقل يتجنب الشبهات
ووضع نفسه في مكان بايخ

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله لا يبلانا .. مستنقع عفن كلام صحيح

[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 30 دقيقة

فخار .. ولا يخصنا منه شي ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة

مالت على ذا الخنفس اللي بوجهك

[ عدد التعليقات: 14148 ] نشر منذ 24 دقيقة

لنفرض ان كلامها صحيح فما فيه مشكله بين الفنانيين اي واحد عرض عليك العزومه وانت من يستطيع ان يقرر ان حبيتي او رفضتي

[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 21 دقيقة

إللي يقرب من النار لا يصيح من الم حروقها .

وهاذي الأمريكية ازعجتنا كل شوي مسويه لها فديو بخصوص مشكلة بينها وبين فنانين

ووجدت لها فرصة إنها تبتزهم تمامآ كما فعلن بنات وطنها مع المبتعثين السعوديين خاصة

في الفترة الأخيرة واغلبكم تابع مثل هذه الإدعاءات واتضح فيما بعد أن مانسبته 95% من تلك

الإدعاءات طلعت باطلة وكان هدفها فقط هو الإبتزاز المادي وهاذي اكيد مثلهم .

على العموم الوسط الفني وسط موبوء ومليء بالإنحرافات الأخلاقية .

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