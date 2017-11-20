فيديو| تفاصيل فضيحة اتهام الأمريكية ” شانون اليزابيث ” للفنان حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي

نورة الشهري(صدى):

تصاعدت الأمور بين الممثلة الأمريكية شانون اليزابيث، الشهيرة بحصة العتيبي، والفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بعد أن اتهمته بالتحرش بها أثناء عملهما معًا فى مسلسل “ سيلفي ”.

وهددت حصة العتيبي بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد اتهامها.

وتسبب اتهام العتيبي للحبيب بالتحرش بهجوم عاصف عليها من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض استنكروا اتهاماتها للحبيب، فيما رأى البعض أنها صادقة.

وردًا على دفاع الحبيب عن الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت العتيبي، فى مقطع فيديو متداول نشرته عبر حسابها في “ سناب شات ” ، إنّه “ يكذب ” وهو الآخر تحرّش بها ولديها رسائل منه على هاتفها وأنها ستفضحه.

ونشرت شانون رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولة الإنتاج في “ سيلفي ” ، وقالت إنها تقاضت عشرة آلاف درهم، في حين أن لديهم ميزانية ضخمة وتعرف ذلك؛ لأنها سبق أن عملت في “ أم بي سي ”.