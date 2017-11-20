فيديو| تفاصيل فضيحة اتهام الأمريكية ” شانون اليزابيث ” للفنان حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي
تصاعدت الأمور بين الممثلة الأمريكية شانون اليزابيث، الشهيرة بحصة العتيبي، والفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بعد أن اتهمته بالتحرش بها أثناء عملهما معًا فى مسلسل “ سيلفي ”.
وهددت حصة العتيبي بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد اتهامها.
وتسبب اتهام العتيبي للحبيب بالتحرش بهجوم عاصف عليها من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض استنكروا اتهاماتها للحبيب، فيما رأى البعض أنها صادقة.
وردًا على دفاع الحبيب عن الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت العتيبي، فى مقطع فيديو متداول نشرته عبر حسابها في “ سناب شات ” ، إنّه “ يكذب ” وهو الآخر تحرّش بها ولديها رسائل منه على هاتفها وأنها ستفضحه.
ونشرت شانون رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولة الإنتاج في “ سيلفي ” ، وقالت إنها تقاضت عشرة آلاف درهم، في حين أن لديهم ميزانية ضخمة وتعرف ذلك؛ لأنها سبق أن عملت في “ أم بي سي ”.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبلانا .. مستنقع عفن
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 54 دقيقة
ان كنت في امريكا
عز الله رحت فيها وطي
خاصة في عصر التصوير
وان كانت تبي ابتزاز
تستطيع ان ترفع عليها قضية
تشهير وابتزاز وقذف
وبصراحة العاقل يتجنب الشبهات
ووضع نفسه في مكان بايخ
kkk[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله لا يبلانا .. مستنقع عفن كلام صحيح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 30 دقيقة
فخار .. ولا يخصنا منه شي ,,
دوبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
مالت على ذا الخنفس اللي بوجهك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22757 ] نشر منذ 25 دقيقة
من زين وجهك أنتي ومستر تيمور
كلكم وصخين🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14148 ] نشر منذ 24 دقيقة
لنفرض ان كلامها صحيح فما فيه مشكله بين الفنانيين اي واحد عرض عليك العزومه وانت من يستطيع ان يقرر ان حبيتي او رفضتي
القرشي[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 21 دقيقة
إللي يقرب من النار لا يصيح من الم حروقها .
وهاذي الأمريكية ازعجتنا كل شوي مسويه لها فديو بخصوص مشكلة بينها وبين فنانين
ووجدت لها فرصة إنها تبتزهم تمامآ كما فعلن بنات وطنها مع المبتعثين السعوديين خاصة
في الفترة الأخيرة واغلبكم تابع مثل هذه الإدعاءات واتضح فيما بعد أن مانسبته 95% من تلك
الإدعاءات طلعت باطلة وكان هدفها فقط هو الإبتزاز المادي وهاذي اكيد مثلهم .
على العموم الوسط الفني وسط موبوء ومليء بالإنحرافات الأخلاقية .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 10 دقائق
مهزلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22757 ] نشر منذ 7 دقائق
يبوعمار
هذي لو بس تسلم عليها من بعيد
أشتكتك ورفعت عليك قضية
أنا مدري من الي ضحك على الشباب
وخلوها تشارك معهم ف المسلسل🤔