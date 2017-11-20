بالفيديو.. طالب يُبهر الأمير مشعل بن ماجد خلال تدشينه مجمع تعليمي في جدة
استمع الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، إلى حديث أحد الطلاب، أثناء جولته بالمجمع التعليمي بشمال جدة، والذي دشَنه صباح اليوم.
وكان الأمير مشعل، شارك في تدشين المرحلة الأولى من الدفعة الأولى من مشاريع تطوير المباني التعليمية البالغ عددها 42 منها 12 بشمال محافظة جدة.
الامير مشعل بن ماجد ينصت لطالب خلال جولته وتدشينه للمجمع التعليمي بشمال جدة ضمن مشاريع تطوير المباني التعليمية البالغ عدد المرحله الاولى منها 42 منها 12 بشمال محافظة جدة pic.twitter.com/lGJQWBlvg0
— محافظة جدة (@jedgovsa) November 20, 2017
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