بالفيديو.. طالب يُبهر الأمير مشعل بن ماجد خلال تدشينه مجمع تعليمي في جدة

نايف السالم(صدى):

استمع الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، إلى حديث أحد الطلاب، أثناء جولته بالمجمع التعليمي بشمال جدة، والذي دشَنه صباح اليوم.

وكان الأمير مشعل، شارك في تدشين المرحلة الأولى من الدفعة الأولى من مشاريع تطوير المباني التعليمية البالغ عددها 42 منها 12 بشمال محافظة جدة.