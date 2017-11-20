الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على مناطق الشريط الساحلي اليوم وذروته غداَ

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير المنخفض الجوي على الشريط الساحلي لكل من ” أُملج، وينبع، والمدينة المنورة، ورابغ، وجدة ” ، ويمتد تأثير المنخفض خلال الـ 24 ساعة القادمة على ” مكة المكرمة والطائف ” ، حيث يستمر تحرك الحالة جنوباً من أُملج إلى الليث مساء الليلة، وتتأثر محافظة جدة والعاصمة المقدسة في الساعات المتأخرة من هذه الليلة.

وأوردت الهيئة في بيان لها اليوم, أن تكون ذروة الحالة ستكون يوم غدِ، وحتى صباح يوم الأربعاء, يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة, لافتاً البيان إلى أن كمية الأمطار المسجلة حتى الآن بسبب تأثير الحالة, تراوحت من 20 ملم إلى 30 ملم على كل من أُملج وشمال ينبع.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها والإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة.