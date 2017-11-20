إليسا تعود إلى لبنان وتغرد عن الأوضاع الحالية في البلاد

أماني الغامدي(صدى):

وصلت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الأثنين إلى لبنان، بعد انتهاء زياراتها إلى لندن؛ حيث قررت الذهاب لأخذ قسطًا من الراحة والاستجمام.

وأعربت ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” ، عن سعادتها بالعودة إلى لبنان، موضحة أن المشكلات التي تمر بها البلد حاليًا ستنتهي قريبًا، مؤكدة على ثقتها في أن لبنان ستجتاز هذا الفترة الصعبة كما فعلت سابقًا.

الجدير بالذكر أن الأوضاع اللبنانية، شهدت توترًا خلال الايام الماضية، عقب تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، وارتفاع حدة التوتر بين حزب الله والدول العربية وعلى رأسهم المملكة.