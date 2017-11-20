بالفيديو.. أغرب 7 مخلوقات بحرية في العالم

أماني الغامدي(صدى):

عرضت قناة ” متع عقلك ” عبر ” يوتيوب ” ، مقطع فيديو يرصد اغرب 7 مخلوقات بحرية في العالم والتي لا يمكن أن تصدق أنها موجودة بالفعل.

1- بيورا تشيلنسيس

حيوان بحري ينتمي إلى عائلة البيوريداي، وهو عبارة عن كتلة من الأجهزة موجودة داخل الصخور، ويوجد هذا المخلوق البحري في التجمعات الكثيفة، ويتميز بشكله الغريب للغاية.

2- سمك المبتلع الكبير

تعيش في البحار الاستوائية وشبه الاستوائية، ويطلق عليها اسم المبتلع الكبير، لأنها تفضل ابتلاع أسماك أكبر منها، فتلتقط فريستها من ذيلها ثم تبتلعها كلها، فمعدة هذه الأسماك قابلة للتوسع، حيث أن لديها القدرة على ابتلاع المخلوقات الأكبر منها في الحجم مرتين، وتعتبر هذه من بين اغرب المخلوقات البحرية بسبب شكلها الغريب وقدراتها الأغرب.

3- سمكة سيليستيل

سمكة ذهبية عيونها جاحظة، فعيون هذا النوع من الأسماك تكون طبيعية جدًا عند الولادة، ولكن مع الوقت تبدأ عيونها في التحول وتصبح جاحظة، وكان أول ظهور لهذه الأسماك في عام 1870.

4- خنزير البحر

خنزير البحر يعيش في المياه الباردة في أعماق البحار، وأجسامه البيضاوية الشكل تمنحه مظهرا بشعا، ولديه من 5 إلى 7 أزواج من الأقدام، تتضخم لمساعدة هذا الحيوان في المشي والتحرك في البحر، كما أن لديه زوائد على رأسه وهي في الحقيقة اقدام أيضا، كما أن فمه يحتوى على مخالب تساعده في البحث عن غذائه في الطين.

5- سمك أبو الشص

سمك أبو الشص عندما تنظر إليه تجد أن لديه نظرة غاضبة بشكل دائم، والتي تعد من أهم مميزاته، وهذه الأسماك آكلة اللحوم لديها رأس ضخمة وفم ضخم على شكل هلال واسع ملئ بالأسنان الطويلة التي تشبه الأنياب، وهذه الأنياب هي التي تساعد السمكة في الاستيلاء على فريستها بكفاءة، وتتميز هذه السمكة باأ لديها جهازا يضيء في المياه المظلمة لجذب الفريسة، كما أن إناث هذه الأسماك أكبر بكثير من الذكور، فهى تستخدم جهاز الإنارة أيضا لجذب انتباه الذكور لتسهيل التزاوج.

6- اللامبري ” جلكى البحر ”

هذه المخلوقات البحرية من الفقاريات وفمها مستدير وليس لديها فك، ولكن فمها ماص قمعي الشكل ويحتوى على أسنان، وهذه الأسنان تتعلق بأجساد الأسماك الاخري وهذه هي السمة المميزة لهذه المخلوقات البحرية الغريبة الشكل، وفى الغالب لا يعتبر هذا النوع من الأسماك سمك حقيقي بسبب اختلاف شكله تماما عن الأسماك الاخري.

7- الحبار الضخم ” السبيدج الضخم ”

يعتبر هذا الحيوان البحري هو أكبر اللا فقاريات التي ليس لها عمود فقري، ويطلق على الحبار العملاق اسم وحش البحر نظرا لحجمة الكبير، وطول الحبار العملاق يصل إلى 20 مترا أو أكثر من ذلك.

