نشاط التنقيب في الولايات المتحدة يؤثر على أسعار النفط
تسبب استقرار نشاط التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في تباين أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.20% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما زاد خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.10% إلى 56.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 93.97 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية مساء الجمعة، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة دون تغيير خلال الأسبوع الماضي عند 738 منصة.
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