نشاط التنقيب في الولايات المتحدة يؤثر على أسعار النفط

واشنطن(صدى):

تسبب استقرار نشاط التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في تباين أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.20% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما زاد خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.10% إلى 56.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 93.97 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار النفط.

وأظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية مساء الجمعة، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة دون تغيير خلال الأسبوع الماضي عند 738 منصة.