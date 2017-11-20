نساء أمريكا الأكثر تعرضا للتحرش عبر الإنترنت

واشطن(صدى):

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ إيبسوس موري ” للدراسات والأبحاث، على 4 آلاف امرأة في 8 بلدان أن 23% منهن تعرضن للإساءة أو التحرش عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة بـ33% بينما كانت إيطاليا أقل الدول بـ16%، أما الدول الأخرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 55 عاماً فكانت بريطانيا وإسبانيا وبولندا والسويد والدنمارك ونيوزيلندا.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن 41% من النساء اللائي أبلغن عن تعرضهن للاعتداء اتفقن على أن تجاربهن على الإنترنت “ جعلتهن يشعرن بأن سلامتهن البدنية مهددة ” على الأقل مرة واحدة.