غدًا.. أمسية ثقافية بفنون الباحة عن ” الخيال الممكن “

أحمد الزهراني (صدى):

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بالمنتدى الثقافى أمسية ثقافية يتحدث فيها الأستاذ زاهر الشهري مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالباحة عن كتاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ( الخيال الممكن).

وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن استضافة الجمعية لمدير فرع السياحة للحديث عما تحقق من الخيال الممكن لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث والوطني يعطي تصوراً عما أنجزه الأمير المسؤول من خلال هيئة السياحة واسهامه في منجزاتها في زمن قياسي.

وأضاف البيضاني أن الاستاذ زاهر الشهري مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالباحة سيقدم مضامين الكتاب ومحتوياته وابرز مواضيعه، بالتماهي مع ما تحقق وما سيتحقق للسياحة في منطقة الباحة.

ووجه البيضاني الدعوة لكافة المهتمين لحضور الأمسية بعد مغرب غد الثلاثاء بمقر الجمعية.