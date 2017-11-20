بالصور.. إقبال كبير على عرض السيارات الكلاسيكية في الخرج

حمود العنزي(صدى):

أقيمت فعاليات عرض السيارات الكلاسيكية أول أمس السبت في الخرج وجذبت العديد من ملاك وعشاق السيارات القديمة ومحبي التراث.

وشارك في هذه الفعالية عدد من المتاحف في محافظة الخرج بينها متحف الموسى، ومتحف صالح النهيو وسعد الدوسري، التي أبرزت عدداً من المقتنيات التراثية التي تمتلكها.

ويأتي عرض السيارات الكلاسيكية في محافظة الخرج، بدعم ومتابعة من قِبَل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية ممثلةً في الشرطة، وشعبة المرور، ودوريات الأمن، وقوة المهمات الخاصة، وجمعية الهلال الأحمر.

