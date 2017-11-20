أرقام صادمة.. تعرف على نسبة ” العنوسة ” في الدول العربية

نايف السالم(صدى):

حصدت الدول العربية نسبًا مرتفعة، فيما يتعلق بمعدلات العنوسة، حيث سجلت المملكة، والأردن ومصر والمغرب ولبنان نسبًا قياسية.

وبلغت نسبة معدلات العنوسة في لبنان 85%، وهي نسبة كبيرة ومفاجئة، ويليها الإمارات بنسبة 75 %، بينما سجلت معدلات العنوسة في المملكة نسبة 42%.

وأقل الدول العربية عنوسة هي البحرين بنسبة 25%، واليمن بنسبة 30%، و والمغرب ومصر بنسبة 40%، ويليهم الجزائر التي سجلت نسبة 50%.

والجدير بالذكر أن العنوسة ترجع لأسباب عديدة، من بينها ازدياد تكلفة الزواج، بالإضافة إلى انتشار البطالة التي تعد سببًا هامًا من أسباب عزوف الشباب عن الزواج.

وكان تقرير أشار في وقت سابق إلى أن منطقة الأحساء تتصدر قائمة أعلى مهور الزواج، والتي بلغت 100 ألف ريال، تلاها سكاكا التي جرى العرف فيها بأن يُمنح والد العروس 20 ألفاً، وأمها 10 آلاف ريال، علاوة على 60 ألفاً مهراً للفتاة.