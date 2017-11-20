أرقام صادمة.. تعرف على نسبة ” العنوسة ” في الدول العربية
حصدت الدول العربية نسبًا مرتفعة، فيما يتعلق بمعدلات العنوسة، حيث سجلت المملكة، والأردن ومصر والمغرب ولبنان نسبًا قياسية.
وبلغت نسبة معدلات العنوسة في لبنان 85%، وهي نسبة كبيرة ومفاجئة، ويليها الإمارات بنسبة 75 %، بينما سجلت معدلات العنوسة في المملكة نسبة 42%.
وأقل الدول العربية عنوسة هي البحرين بنسبة 25%، واليمن بنسبة 30%، و والمغرب ومصر بنسبة 40%، ويليهم الجزائر التي سجلت نسبة 50%.
والجدير بالذكر أن العنوسة ترجع لأسباب عديدة، من بينها ازدياد تكلفة الزواج، بالإضافة إلى انتشار البطالة التي تعد سببًا هامًا من أسباب عزوف الشباب عن الزواج.
وكان تقرير أشار في وقت سابق إلى أن منطقة الأحساء تتصدر قائمة أعلى مهور الزواج، والتي بلغت 100 ألف ريال، تلاها سكاكا التي جرى العرف فيها بأن يُمنح والد العروس 20 ألفاً، وأمها 10 آلاف ريال، علاوة على 60 ألفاً مهراً للفتاة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3023 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحة النسبه كبيرة جداً ** وهذه مشكلة ولا بد من وجود حلول لهذه الظاهر الأجتماعية السلبية **
فهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
التعدد هو الحل الوحيد وعمل برنامج ثقافي اسري للجميع بشأن التعدد
ورخص المهور وعدم التكلف الزائد فى حفل الزواج
بوصالح[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
غير صحيح أنا من الأحساء ومهرة الزواج وكل من اعرفهم لم يتجاوز 40.000 ريال دراستكم مضلله وواضح لم تستوفي جميع الشرائح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من الزواج بأربعة نسوة للقضاء على العنوسه ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 57 دقيقة
يسعد صباحك ابو محمد
ههههه “لابد من الزواج بأربعة نسوة للقضاء على العنوسه ” ومن أين سوف تأتى بمهرة الزواج والتي بلغت 100 ألف ريال لكل أمراة ؟؟ غير تكاليف الحياة ؟
م ح م د[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 50 دقيقة
ابوصالح انا اضم صوتي لصوتك اهل سكاك بعضهم يزوجك ويساعدك ماديا اماتكاليف الزواج بمنطقه الجوف عامه تتراوح كامله من والى بحدود50 الف ريال ولاكن اكثر الشباب يعانون من الطاله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 50 دقيقة
التعدد ليس الحل الامثل للقضاء على العنوسه
الحل الوحيد والمثالي ان تخفض المهور بقدر المستطاع وان يتم القضاء على العادات السلبيه في الزواج -ملكه-شبكه-ليلة حناء- وقصر فخم او حتى عادي ولا يتم عزم اعداد كبيره الا من يلزم حضوره او من له علاقه بسبب ما ويكون ذلك متعارف عند الناس-ومن ثم يتم انشاء جمعيات مساعدة الشباب والفتيات على الزواج ولا يطلق عليها جمعيه خيريه لتحرج البعض من طلب المساعده -جمعيات مدعومه من الدوله ورجال الاعمال والمؤسسات والبنوك وتقدم الدوله تسهيلات لمن يدعم تلك الجمعيات -كذلك لو تم تحديد موعد انتهاء الحفل الساعه 12 ليلا مثلا لنكتفي شر السهر ومصاريف الحفل وغير ذلك الكثير-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 46 دقيقة
السبب الحقيقي
للعنوسة عدة امور
منها الغلاء المهور
فيه تفاوت من اسرة الى اسرة
ايضا العادات والتقاليد بنت العم ابن العم
والعكس صحيح
ايضا تكافأ النسب وان تكون من علية القوم
وممن رضي الله عنهم وارضاهم
وان تحضر معك كتاب الأنساب حتى يعرفون اصلك ويش من لحية انت
وايضاُ يكون جيبك فيه فلوس مثل الرز فئة ابو الف ريال
كل هذه العقبات الكؤود الآن البنات يسددن فواتير ذهاب اعمارهن
بسبب عادات وتقاليد وعقول متحجرة ما انزل الله ولا نبيه محمد صلى الله ع وسلم
بها من سلطان
بل وجدنا اباءنا كذلك يعبدون
أي وراثة عادات وتقاليد حتى يومنا هذا بعض القبائل
بنت العم يا خذها ابن العم غصب عنها
يحجر عليها صك وكالة او قطعة ارض هي؟؟
والحين كبرن وعجزن
جاي عنوسة من السبب في ذمة من اليس اهلها ولي امرها
فاتها قطار العمر ولا يصلح العطار ما افسدهـ الدهر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14148 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحل في موضوع العنوسه هو التعدد وقد امر الله سبحانه به ولكن المشكله تكمن في الرجال اللي يحافون من نسوانهم
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
المفروض ان الزوجه تساعد بل تدفع زوجها على التعدد لما له من مردود ايجابي على المجتمع
محمد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحل موجود
دعم جميع طالبين الزواج للمرة الاولى بملغ مالي يكون للمهر و السكن لاول سنه فقط بشرط
أن يكون في اي وظيفه حتى لو شركه
ان يكون له سنه كاملة في وظيفته
او يكون عنده تجارة يصرف على اهلة منها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يسعد صباحك ومساك يااخ طاهر سليم ,,
,, قال نبينا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام ، (( ابركهن أقلهن مهراً )) او كما قال عليه الصلاة والسلام ، في هذا المعنى ,,
,, يعني يا أخ طاهر ، يخفضون المهور الى 15 الف مثلاً ، وبإمكان الرجل الزواج بأربع ,,
,, كذا نقضي على العنوسه ،،، وانت سالم والسلام ,,
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
شكل اللي كاتب الخبر من الاحساء اجل المهور عالية بالأحساء قل الرياض قل بعض القبائل وبعض البشر لكن الاحساء عالي خخخ ضحكتني الله يصلحك تأكد زين انا عاطل ومعاي شهادة تقنية معلومات صار عمري 32 وما لقيت وظيفة ولحد قبلني والوظائف بري السعودية أكثر تجيني لكن ما اقدر اروح كيف اتزوج ولا اكون نفسي وغيري آلاف زي وضعي ما اقول الا الله لايسامح من كان السبب.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 32 دقيقة
اخوي ابو عمار
فيه بعض نساء ديكتاتوريات
هههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14148 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما عليك منها مهما كانت فرعونيه
المفروض الرجل يتشجع ويتزوج الثانيه وبعدين سترى ان الاولى هي من يخطب لك الثالثه ثم الرابعه
اسأل مجرب ولا تسأل طبيب 🙂
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 3 دقائق
هذا احد مساوي خروج المرأه للعمل وعلى قولها مساواة بالرجل
في كل شي .حتى ان بعضهم اصبحت مسترجلة في طباعها وتصرفاتها
كذلك اصبحت لاترغب بالزواج وهمها الوحيد العمل والطلعات والسفر
والشللية ….الخ.
وعندما تتقدم في العمر وتحس بالخطر تريد الزواج لاكن لا احد
ينظر لها بعد هذا العمر.