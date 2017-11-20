جوجل يحتفل بـ ” يوم الطفل العالمي “

أماني الغامدي(صدى):

احتفل محرك البحث العالمي جوجل ، بـ ” يوم الطفل العالمي ” ، الذي يتم خلاله التأكيد على حقوق الطفل حول العالم، ويوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام، بهدف خلق بيئة صالحة لمعيشة الأطفال وتعزيز الوعي العالمي بحقوق الطفل.

ويرجع الاحتفال بـ ” يوم الطفل العالمي ” إلى توصية منظمة الأمم المتحدة عام 1954 بإقامة يوم عالمي للطفل في جميع دول العالم، من أجل تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين المستوى المعيشي للطفل خاصة في ظل حالة الحروب في المنطقة.

وأعلنت حقوق الطفل في 20 نوفمبر من العام 1959، وفي عام 1989 اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في اليوم ذاته.

ومنذ عام 1990 تحتفل الدولُ باليوم العالمي للطفل؛ لتعزيز التآزر والوعي الدولي بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.