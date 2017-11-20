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للمرة الأولى.. ” بتكوين ” تتجاوز 8 آلاف دولار

للمرة الأولى.. ” بتكوين ” تتجاوز 8 آلاف دولار
عادل الحربي(صدى):

تجاوزت العملة الرقمية ” بتكوين ” مستوى قياسي جديدا بوصولها إلى 8 آلاف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.15% إلى 8020 دولارًا، في تمام الساعة 09:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 8071 دولارًا أمس الأحد، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وبذلك بلغت مكاسب العملة الرقمية الأبرز في السوق 700% منذ بداية هذا العام، كما يمثل الارتفاع الأخير تعافيًا سريعًا لها بعدما هبطت بنسبة 29% في وقت سابق من الشهر الجاري.


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