للمرة الأولى.. ” بتكوين ” تتجاوز 8 آلاف دولار

عادل الحربي(صدى):

تجاوزت العملة الرقمية ” بتكوين ” مستوى قياسي جديدا بوصولها إلى 8 آلاف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.15% إلى 8020 دولارًا، في تمام الساعة 09:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 8071 دولارًا أمس الأحد، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبذلك بلغت مكاسب العملة الرقمية الأبرز في السوق 700% منذ بداية هذا العام، كما يمثل الارتفاع الأخير تعافيًا سريعًا لها بعدما هبطت بنسبة 29% في وقت سابق من الشهر الجاري.