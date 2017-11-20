وسائل الإعلام العالمية تشيد بموقف المملكة تجاه ” حزب الله ” و ” إيران “

نايف السالم(صدى):

أشادت وسائل إعلام عالمية بالموقف العربي الموحد، والذي نجحت فيه المملكة بإدانة ” حزب الله ” كمنظمة إرهابية شيعية مدعومة من إيران، كما أدان العرب المجتمعون عملية إطلاق الصاروخ الباليستي على الرياض، واعتبروها عملية إيرانية خالصة، مؤكدين اتفاقهم على مواجهة التدخلات الإيرانية بكل حزم.

وانتقد وزير خارجية السعودية والوزراء العرب إيران وحليفتها جماعة ” حزب الله ” اللبنانية في اجتماع طارئ بالقاهرة، أمس الأحد ودعوا إلى جبهة متحدة للتصدي للتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وفي قرار صدر عقب أجتماع مجلس الأمن حمل وزراء الخارجية جماعة ” حزب الله ” مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية، بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، وجاء في القرار أن الدول العربية ستقدم إلى مجلس الأمن تفاصيل انتهاكات إيران المتمثلة في تسليح الحوثيين في اليمن.

ونقلت قناة ” سي إن بي سي ” الأمريكية في تقرير لها تحدثت فيه عن جهود المملكة الكبيرة لتوحيد المنطقة العربية لمواجهة إيران، وأسهبت في تقريرها عن نجاح السعودية في تبني موقف موحد ضد منظمة ” حزب الله ” الإرهابية الشيعية المدعومة من إيران .

وقال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية : إن التهديدات الإيرانية فاقت كل الحدود، ودفعت المنطقة إلى هاوية خطرة، وتابعت القناة في تقريرها بالقول: لقد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لـ ” رويترز ” الأسبوع الماضي إن التحركات السعودية في الشرق الأوسط ليست سوى رد على العدوان الإيراني.

ورد حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لصحيفة ” الشرق الأوسط “: إن ما تقوم به إيران ضد بعض الدول العربية يدعو إلى اتخاذ أكثر من إجراء لوقف هذه الانتهاكات والتدخلات والتهديدات التي تتم عبر وسائل عديدة مقابلة .

و علّق موقع ” دويتشه فيله ” الألماني الناطق باللغة الإنجليزية على مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقول: تسعى المملكة إلى رفع الضغط على إيران من خلال هذا الاجتماع؛ حيث انتقد وزراء الخارجية العرب التدخل الإيراني في الشرق الأوسط، كما سعت الدول العربية إلى تقديم جبهة موحدة ضد إيران المنافس الإقليمي في اليمن وسوريا ولبنان.

وتابعت: لقد نددت المملكة والحلفاء العرب يوم الأحد بالتدخل الإيراني في المنطقة، مؤكدين دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن و” حزب الله ” .

وأردفت في تقريرها: قول ” أبو الغيط ” ربما تكون المرحلة المقبلة هي لقاؤنا والدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن، وتقديم مشروع قرار عربي ضد إيران .

و حذرت صحيفة ” الديلي إكسبريس ” البريطانية من حرب عالمية ثالثة، إذا واصلت إيران تعدياتها على الشرق الأوسط، واستندت في تقريرها على تهديدات المملكة بأنها لن تصمت على التجاوزات الإيرانية مجدداً، وهو ما يهدد بفتح صراع كبير في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة جانباً من تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقول: ” إن التساهل تجاه إيران لن يترك أي عاصمة بمأمن من تلك الصواريخ الباليستية ” ، وأضاف: ” لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العدوان الإيراني “، وتابع قائلاً: ” إيران خلقت عملاء لها في المنطقة مثل مليشيات حزب الله والحوثي، في تجاهل تام لجميع المبادئ الدولية ” .