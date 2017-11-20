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بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يغامر بحياته للكشف عن الغام الحوثيين

بالفيديو.. مرابط بالحد الجنوبي يغامر بحياته للكشف عن الغام الحوثيين
عادل الحربي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو لأحد رجال القوات المرابطين بالحد الجنوبي برتبة ” عقيد ” وهو يُظهر بطولته وفنائه من خلال إقدامه على كشف الألغاز الأرضية المزروعة.

وظهر العقيد في الفيديو أثناء محاولته لفك لغز أحد الألغام المزروعة بعد انفجار لغم آخر، رافضًا مساعدة زملائه حتى لا يصابوا بالأذى، قائلًا ” خلوني أنا، إذا صار شيء يصير لي أنا فقط “.

وبدأ العقيد عمله بالشهادة مستعداً للموت في أي لحظة فدائًا لوطنه، دون خوف.

 


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